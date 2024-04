Sacha Baron Cohen weist Vorwürfe von Rebel Wilson zurück

Wilson hatte in ihren jüngst veröffentlichten Memoiren über die Dreharbeiten des Films «Der Spion und sein Bruder» (2016, Original: The Brothers Grimsby) geschrieben, «es fühlte sich an, als habe Sacha Baron Cohen mich sexuell belästigt». Es habe mehrere Vorfälle unangemessenen Verhaltens gegeben, bei denen sie sich respektlos behandelt gefühlt habe.