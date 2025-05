Sänger Marc Terenzi freigesprochen

Hamburg (dpa) - Der Sänger Marc Terenzi (46) ist vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an seiner Ex-Verlobten Verena Kerth freigesprochen worden. «Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist», sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert.