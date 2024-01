Sänger Morrissey sagt Konzerte ab

London (dpa) - Der britische Sänger Morrissey lässt sich wegen «körperlicher Erschöpfung» behandeln. Der frühere Frontmann der Indie-Band The Smiths bleibe in den nächsten zwei Wochen unter medizinischer Aufsicht in Zürich, zitierte die BBC einen Post auf dem Instagram-Profil des 64-Jährigen.

Morrissey hatte eigentlich am 26. und 27. Januar zwei Konzerte im US-Bundesstaat Kalifornien spielen sollen. Anlass ist der 20. Jahrestag seines Albums «You Are the Quarry» mit Hits wie «First of the Gang to Die» und «Irish Blood, English Heart».