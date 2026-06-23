Sängerin Alicia Keys nimmt bewegend Abschied von Clive Davis

New York (dpa) - Sängerin und Songwriterin Alicia Keys hat sich mit rührenden Worten vom verstorbenen Musikproduzenten Clive Davis verabschiedet. Er sei der prägenden Förderer ihrer Karriere gewesen, betonte die 45-Jährige. «Er hat von Anfang an an mich geglaubt – als ich gerade einmal 18 Jahre alt war und nur wenige erahnten, wozu ich fähig war!», schrieb Keys in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. «Clive Davis hat mein Leben für immer verändert.»

Am Montag hatte die Familie des legendären Musikproduzenten mitgeteilt, Davis sei im Alter von 94 Jahren in New York «friedlich im Kreise seiner Familie und Liebsten an einer altersbedingten Krankheit» gestorben. Davis gilt als Titan der Musikindustrie und hat Stars wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel und Whitney Houston zu Mega-Karrieren verholfen.

Großes Herz und voller Liebe

«Wir werden dein außergewöhnliches Leben, dein Vermächtnis und dein großes Herz heute und für immer feiern», schrieb Keys. Clive habe ihr in jedem Lebensabschnitt zur Seite gestanden. «Nicht auf diese oberflächliche Art, wie sie in der Branche üblich ist, sondern voller Liebe für mein grenzenloses Potenzial.» Sein Einfluss reiche weit über die Musik hinaus.

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