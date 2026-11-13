Musikstar

Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden

Vor Jahrzehnten schenkte sie ihrem Millionenpublikum Ohrwürmer wie «Complicated». Jetzt freut sich Avril Lavigne über ein ganz anderes Glück.

Die Sängerin freut sich über ihre «Prinzessin». (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/AP/dpa
Die Sängerin freut sich über ihre «Prinzessin». (Archivbild)

Washington (dpa) - Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden. Die 42-Jährige schrieb auf ihrem Instagramprofil, dass ihre «Prinzessin» angekommen sei. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die kanadische Sängerin ein Baby in ihren Armen hält.

Auf einem weiteren war eine Babyhand von elterlichen Händen umschlossen und ein drittes Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei Paar Schuhe auf einem Skateboard drapiert - was Vater, Mutter und Kind darstellen soll.

Lavigne feierte in den 2000er Jahren große Erfolge mit Pop-Rock-Punk-Songs wie «Complicated», «Sk8er Boi» und «I'm with You», die zu Ohrwürmern wurden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sängerin Loi: Nervös, wenn Mutter ihre Konzerte besucht
Musikerin

Sängerin Loi: Nervös, wenn Mutter ihre Konzerte besucht

Musiker auf der Bühne sind oft nervös und angespannt. Bei Sängerin Loi gilt das in manchen Fällen ganz besonders.

14.03.2025

Kalenderblatt

Was geschah am 27. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

26.09.2024

Auszeichnung

ACM Awards: Country-Star Lainey Wilson holt Spitzenpreis

Mit Luke Combs führte ein Superstar die Nominierungen für die Academy of Country Music Awards an, doch am Ende gab es nur zwei Trophäen. Die meisten Preise räumten Lainey Wilson und Chris Stapleton ab.

17.05.2024

Beziehungen

Avril Lavigne: Ich würde mich daten

Die kanadische Sängerin Avril Lavigne findet sich fantastisch, wie sie sagt, und kann angeblich gut nachvollziehen, wenn jemand mit ihr zusammen sein möchte.

16.05.2024

Leute

US-Sängerin Ciara zum vierten Mal Mutter geworden

Im August hatte die 38-Jährige in einem Videoclip ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Jetzt hat die kleine Amora das Licht der Welt erblickt.

12.12.2023