Salzburger Festspiele mit Personaldrama und Nobel-Literaten

Salzburg (dpa) - Drama auf der Bühne und hinter den Kulissen: Die Salzburger Festspiele haben dieses Jahr viel zu bieten. Das künstlerische Programm, das am Samstag mit dem Traditionsstück «Jedermann» losgeht, enthält zwei Uraufführungen von Nobelpreisträgern sowie den Opernklassiker «Carmen». Für Spannung sorgten in den vergangenen Monaten auch die personellen Turbulenzen rund um die Leitung des renommierten österreichischen Festivals.

Was bisher geschah

Diese Festivalsaison hatte ein langes Vorspiel mit Knalleffekten. Die langjährige Intendanz von Markus Hinterhäuser wurde im März vorzeitig beendet, nachdem ein Streit mit dem Festspielkuratorium – den Vertretern der öffentlichen Geldgeber – eskaliert war. In dem Konflikt ging es um den Führungsstil des Programmgestalters und Pianisten, der sich in einem früheren Interview mit den «Salzburger Nachrichten» als «emotionaler, bisweilen auch ein impulsiver Charakter» beschrieben hat.

Die deutsche Theaterexpertin Karin Bergmann wurde zur neuen Intendantin für dieses und nächstes Jahr ernannt – als erste Frau an der Spitze der Salzburger Festspiele. «Ich bin nicht nach Salzburg gekommen, um eine Lücke zu verwalten, sondern es geht um eine verantwortungsvolle Managementaufgabe», betonte Bergmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. In dieser herausfordernden Situation sei viel Kommunikation, Entscheidungsfähigkeit und Verantwortung nötig.

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Hinterhäuser hatte Bergmann zuvor eigentlich als neue Theaterchefin des Festivals vorgesehen. Nach dem Führungswechsel habe Hinterhäuser die Unwahrheit verbreitet, dass seine Nachfolgerin die Übernahme von langer Hand vorbereitet hätte, sagte Bergmann der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Hinterhäuser hat sich dazu nicht öffentlich geäußert.

Was das Theaterprogramm zu bieten hat

Hinterhäuser sorgte als Person für Debatten, doch seine künstlerischen Erfolge sind unbestritten. Er hinterließ unter anderem ein hochkarätiges Theaterprogramm für 2026. Mit Peter Handke und Elfriede Jelinek konnte er zwei Literaturnobelpreisträger an Bord holen.

Handkes neues Stück «Schnee von gestern, Schnee von morgen» ist eine Meditation über Vergangenheit und Zukunft, ein gedankenreicher Spaziergang ohne Handlung. Es geht um das Wahrnehmen von scheinbaren Nebensächlichkeiten, von Geräuschen und Natur.

Jelinek rechnet in ihrem Text «Unter Tieren» mit der Welt der Banken und mit Investoren wie René Benko ab. Schweine, Kühe, Hasen und andere Spezies treten als Kapitalismuskritiker auf. Die tierischen Rollen übernimmt ein Ensemble, zu dem auch die bekannte Schauspielerin Caroline Peters («Mord mit Aussicht», «Der Vorname») gehört.

Und sonst? Der für seine streng rhythmischen Arbeiten bekannte Ulrich Rasche inszeniert Goethes «Faust», und im «Jedermann» steht dieses Jahr Roxane Duran als neue Darstellerin der Buhlschaft an der Seite von Hauptdarsteller Philipp Hochmair.

Foto: Roland Schlager/APA/dpa Roxane Duran spielt die Buhlschaft im Traditionsstück «Jedermann». (Archivbild)

In den Jahren zuvor war das Theaterprogramm in Salzburg deutlich weniger spektakulär ausgefallen. Das soll sich ändern, sagt Bergmann. Nächstes Jahr will sie wieder österreichische Klassiker wie Schnitzler, Hofmannsthal oder Grillparzer aufführen. «Vor allem aber soll das Schauspiel bei den Salzburger Festspielen nicht länger im Schatten der Oper stehen», kündigte sie an.

Worauf sich Klassik-Fans freuen können

Im Zentrum des Opernprogramms steht Bizets «Carmen». Für die Inszenierung sorgt Choreographin Gabriela Carrizo. Mit Spannung wird erwartet, wie Asmik Grigorian als Carmen und die restlichen Sänger zusammen mit Carrizos Tanzensemble Peeping Tom den klassischen Stoff neu erkunden. Am Dirigentenpult steht Teodor Currentzis. Der griechisch-russische Musiker steht wegen seiner mangelnden öffentlichen Distanz zu Russland in der Kritik, doch Salzburg hielt ihm bislang die Treue.

Zu den weiteren Opern-Neuproduktionen gehören Richard Strauss' «Ariadne auf Naxos» in der Regie von Ersan Mondtag und Olivier Messiaens «Saint François d'Assise», das von Romeo Castellucci in Szene gesetzt wird.

Das Konzertprogramm ist ein Who-is-Who der Klassik-Szene. Am Klavier sitzen etwa Stars wie Martha Argerich, Yuja Wang oder Igor Levit. Angesichts des Umbruchs an der Festival-Spitze werden wohl auch die zwei geplanten Klavier-Auftritte von Hinterhäuser für Aufmerksamkeit sorgen.

Wie man auch ohne Karten etwas vom Festival mitbekommt

Bis Ende August stehen 208 Aufführungen auf dem Programm. Der Verkauf der knapp 218.000 Tickets laufe hervorragend, heißt es aus dem Festivalbüro.

Für einige Produktionen ist aber keine Reise nach Salzburg nötig: Arte überträgt «Carmen» am 8. August, «Ariadne» läuft am 15. August auf 3sat. Etliche Theater-Koproduktionen wandern nach den Festspielen weiter: Das Berliner Ensemble führt danach Handkes Stück in der deutschen Hauptstadt auf, das Thalia Theater spielt Molières «Menschenfeind» auch in Hamburg, und im Wiener Burgtheater wird das Jelinek-Stück zu sehen sein.

Wie die Festspiel-Geschichte nach dem Sommer weitergeht

Mit der Bestellung Bergmanns als Übergangs-Chefin ist die Personalfrage des Festivals noch nicht langfristig gelöst. Nach diesem Sommer sollen Hearings zur Besetzung des Intendantenpostens ab Herbst 2027 stattfinden. Für die Position bewerben sich 17 Männer und vier Frauen.