Sam Dylan fliegt aus dem RTL-Dschungelcamp

Murwillumbah (dpa) - Zwei Wackelkandidaten machen sich Sorgen, doch am Ende trifft es einen anderen: Am zwölften Tag im RTL-Dschungel ist überraschend Reality-Darsteller Sam Dylan ausgeschieden. Der reagierte gelassen. «Ich muss sagen, mir geht's wirklich gut», sagte der 33-Jährige nach seinem Rauswurf in der «Stunde danach» bei RTL. «Ich freue mich, wieder in die Freiheit zu kommen.» Seinen Freund habe er besonders vermisst.