Sandra Hüller: Kuriose Reaktionen nach der Oscar-Nominierung

Rotterdam (dpa) - Schauspielerin Sandra Hüller muss sich nach ihrer Oscar-Nominierung eigenen Angaben zufolge noch an die neue Aufmerksamkeit gewöhnen. «Morgens muss ich kichern, weil es so schön ist», erzählte die 45-Jährige, die aus Suhl in Thüringen stammt und in Leipzig lebt, dem US-Magazin «Variety». «Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, rufen mir die Leute Glückwünsche zu. Leute, die ich noch nie gesehen habe!»