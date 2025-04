Sarah Connor: «Die Mucke ist doch kacke»

Berlin (dpa) - «Ist mir scheißegal, was ihr schreibt, ihr Ficka - Denn irgendwer hat immer was zu meckern»: Popsängerin Sarah Connor (44) hat eine neue Single aus ihrem kommenden Album «Freigeistin» (23.5.) veröffentlicht. Darin macht sie sich über all die Beschimpfungen lustig, die gegen sie als Sängerin und Frau in den sozialen Medien kursieren - und sie singt sie sozusagen weg.