«Saxofon-Koloss» Sonny Rollins ist tot

New York (dpa) - Der legendäre Saxofonist und Jazz-Komponist Sonny Rollins ist tot. Rollins starb im Alter von 95 Jahren in seinem Zuhause in Woodstock im US-Bundesstaat New York, wie es in einem Post auf seiner offiziellen Facebook-Seite heißt. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Wenn das Leben eines kreativen Menschen ende, setze es sich in der nächsten Existenz fort, zitierte Rollins Agentin Terri Hinte den Musiker in einer von mehreren US-Medien verbreiteten Mitteilung: «Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass dieses Leben nicht alles bedeutet.»

Rollins wurde 1930 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Mit seinem unverwechselbaren Ton - voll, robust, rau, zugleich aber subtil und nuanciert - galt der vielfach ausgezeichnete Rollins in der Jazzwelt als «Saxofon-Koloss». So nannte er auch eines seiner Alben im Jahr 1956. Er arbeitete mit allen Großen seiner Szene zusammen - ob Charlie Parker, Thelonious Monk oder John Coltrane. Die meisten von ihnen überlebte er lange.

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«Größter Tenorsaxophonist aller Zeiten»

Von seinen Aufnahmen gehören unter anderem «Oleo», «Doxy» und «St. Thomas» zum Jazzstandard. Der Trompeter Miles Davis, den Rollins in seinen Anfangsjahren in verschiedenen Gruppen begleitete, nannte ihn «den größten Tenorsaxofonisten aller Zeiten». Atemwegserkrankungen zwangen Rollins vor einigen Jahren in den Ruhestand.