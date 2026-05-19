«München Mord»-Star Alexander Held stirbt mit 67 Jahren

München (dpa) - Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit, wie der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Held lebte zuletzt im österreichischen Erl in Tirol und war unter anderem bekannt für seine Rolle in der ZDF-Krimireihe «München Mord». Zudem spielte der gebürtige Münchner in Filmen wie «Sophie Scholl - Die letzten Tage», «Der Schuh des Manitu» oder «Der Untergang».

Gentleman mit Feinsinn und Witz

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Foto: Stefan Sauer/dpa Held begann seine Karriere am Theater, war dann aber vor allem im Kino und im Fernsehen zu sehen. (Archivbild)

«Als Freund und Produzent war Alexander Held ein Geschenk: ein Mensch, ein Gentleman, ein Herr mit Feinsinn, Witz und großer Zuwendung», würdigte Burgemeister. Als Schauspieler sei er voller Überraschungen gewesen - mit unbeirrbarer Haltung - und habe all seinen Auftritten Tiefe verliehen. Der Produzent dankte Held für sein Vertrauen, seine enorme Loyalität und die vorbehaltlose Aufmerksamkeit, die er allen geschenkt habe. «Er wird uns allen unglaublich fehlen. Alexander bleibt für immer ein Held für mich», sagte Burgemeister, der bei mehr als 30 Filmen mit ihm zusammengearbeitet hat.

Domspatz und Löwen-Torwart

Held besaß viele Talente. Er konnte wunderschön singen - von 1968 bis 1970 war er Solosänger bei den Regensburger Domspatzen. Als Jugendlicher stand er für den Traditionsclub 1860 München im Tor und gewann mit dem Löwen fünfmal die Jugendmeisterschaften. Doch wegen einer Verletzung platzte der Traum von der Profikarriere.

Foto: Sven Hoppe/dpa Held (l) spielte unter anderem den Kommissar Ludwig Schaller in der ZDF-Krimireihe «München Mord» an der Seite von Bernadette Heerwagen (M) und Marcus Mittermeier (r).

Die wahre Berufung Helds wurde die Schauspielerei. Nach einer Ausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule startete er 1980 an den Münchner Kammerspielen. Weitere Stationen waren unter anderem die Freie Volksbühne Berlin unter Hans Neuenfels, das Staatsschauspiel Hannover und die Salzburger Festspiele. Sein Filmdebüt feierte Held 1993 in der Kult-Krimireihe «Derrick». Viele weitere Auftritte folgten, auch für internationale Produktionen wie «Schindlers Liste» von Steven Spielberg.