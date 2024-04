Schauspieler Peter Sodann gestorben

Halle (dpa) - Der Schauspieler Peter Sodann ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie mitteilte. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet. Bundesweit bekannt wurde Sodann vor allem als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlicher im «Tatort», den er von 1992 bis 2007 spielte.