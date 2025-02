Unsterblich mit «Knieritz an der Knatter»: Ernst Hilbich

Köln (dpa) - Er hat sein Leben lang Theater, Kabarett und Operette gemacht, aber wenn ihn Leute auf der Straße ansprachen, dann sagten sie meistens: «Sind Sie nicht der von "Knieritz an der Knatter"?» Und dann sagte Ernst Hilbich «ja» und lachte sein glucksendes Lachen. Seltsam, was am Ende bleibt aus mehr als 60 Bühnenjahren. Jetzt ist der Komödiant mit 93 Jahren gestorben, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte, nachdem zuvor «Bild» berichtete.