Schauspielerin Erika Pluhar wird 85

Wien (dpa) - Erika Pluhar hat sich nie zur Ruhe gesetzt. Die österreichische Schauspielerin, Sängerin und Autorin tritt mit Lesungen und Chansonabenden auf, nebenbei schreibt sie stetig an neuem Material. Am 28. Februar feiert die Wiener Künstlerin mit der markanten rauchigen Stimme ihren 85. Geburtstag. «Das Alter ist schon auch eine Zumutung», stellt Pluhar im Interview der Deutschen Presse-Agentur klar, und fügt sofort hinzu: «Da steckt aber das Wort "Mut" drinnen.»

Derzeit liest Pluhar immer wieder aus ihrem jüngsten Buch «Gitti», in dem sie die Kindheit und Jugend ihrer heute demenzkranken Schwester erzählt. Vor dem Hintergrund der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten seien die Menschen empfänglicher für ein Buch, das im und nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, sagt sie. Die 1939 geborene Pluhar hat ihre eigenen Erinnerungen an diesen Krieg nie vergessen. «Ich kann jetzt noch keine Sirene hören. Das fährt mir jetzt noch tief ins Herz», erzählt sie in ihrem Haus am hügeligen Stadtrand von Wien. Bei Kriegsnachrichten im Fernsehen wechselt Pluhar immer schnell den Sender, «weil es mich so bedrückt».