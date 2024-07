Schlagerstar Roland Kaiser hat nun seine eigenen Briefmarken

Bonn (dpa) - Dich zu lieben, dich zu kleben: Schlagersänger Roland Kaiser (72) hat nun seine eigenen Briefmarken. Anlass ist das 50. Bühnenjubiläum des Sängers, wie die Deutsche Post mitteilte, die die Entwürfe heute in Bonn vorstellte. Kaiser sei der erste Schlagerstar in Deutschland überhaupt, der mit eigenen Briefmarken gewürdigt werde.

«Als ehemaliger Telegrammbote in jungen Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass mir die große Ehre zuteil werden würde, anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums eine eigene Sondermarke der Deutschen Post zu erhalten», erklärte der Sänger. «Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde.» Die Kaiser-Marken haben jeweils einen Portowert von 100 Cent - damit kann man beispielsweise Kompaktbriefe innerhalb Deutschlands frankieren.