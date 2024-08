Schmickler: Richard Rogler war für mich ein Riesen-Vorbild

Köln (dpa) - Der Kabarettist Wilfried Schmickler hat den gestorbenen Kollegen Richard Rogler als sein «Riesen-Vorbild» gewürdigt. «Es war für mich gewissermaßen ein Erweckungserlebnis, als ich ihn zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe», sagte Schmickler der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Mit so einer Schnauze auf der Bühne zu stehen, so heftig und pointiert seine Meinung zu sagen.»