Scholz: Mein Buch soll auf keiner Seite langweilig sein

Köln (dpa) - Ex-Kanzler Olaf Scholz (67) schreibt an einem Buch und kommt damit nach eigenen Angaben gut voran. «Das läuft sehr gut», sagte der SPD-Politiker am Abend beim Literaturfestival Lit.Cologne in Köln. «Ich hab' mir ganz fest vorgenommen, dass das Buch auf keiner Seite langweilig ist.» Er wolle kein Buch schreiben, das nur verschenkt werde. Zum Inhalt sagte Scholz, dass es «Erinnerungen sein sollen, die sich mit der Politik beschäftigen». Sein eigenes politisches Leben habe begonnen, als er mit 17 Jahren in die SPD eingetreten sei.

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Auf die Frage, warum man solche Politiker-Autobiografien eigentlich lesen solle, sagte Scholz, vielleicht, weil man sich mit der jeweiligen Zeit auseinandersetzen wolle. Erwarten könne man sicher, dass der jeweilige Autor zu politischen Ereignissen Stellung nehme, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler nicht unerwähnt lasse.