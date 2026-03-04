Literatur

Schriftsteller Peter Schneider ist tot

Peter Schneider konnte die kurze Strecke genau wie die lange. Er hat zahlreiche Essays geschrieben und einige Romane. Im Alter von 85 Jahren ist der Schriftsteller gestorben.

Der Schriftsteller Peter Schneider ist im Alter von 85 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Der Schriftsteller Peter Schneider ist im Alter von 85 Jahren gestorben. (Archivbild)

Berlin/Köln (dpa) - Der Schriftsteller Peter Schneider ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln unter Berufung auf seine Familie mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schneider galt als hellsichtiger Essayist mit dem Mut zum Anecken und als vielseitiger Autor, der in verschiedenen literarischen Gattungen zu Hause war. Er wurde mit seiner Erzählung «Lenz» (1973) bekannt, die gerade für die Generation der 68er zur identitätsstiftenden Lektüre wurde.

Als Analyse des Lebens im geteilten Berlin galt sein Roman «Mauerspringer» (1982). Erst Ende 2025 erschien sein letzter Roman «Die Frau an der Bushaltestelle». «Wir verlieren einen loyalen Freund, einen wachen Geist und einen großen Stilisten», teilte der Verlag mit. «Sein Werk wird bleiben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niederländischer Schriftsteller Cees Nooteboom (92) tot
Literatur

Niederländischer Schriftsteller Cees Nooteboom (92) tot

Der Autor wurde vielfach international ausgezeichnet für seine Romane, Gedichte und Reisegeschichten. Er war ein reisender Poet.

11.02.2026

Literatur

Niederländischer Schriftsteller Cees Nooteboom (92) tot

11.02.2026

Der Literatur-Betrachter: Peter von Matt mit 87 gestorben
Germanist und Schriftsteller

Der Literatur-Betrachter: Peter von Matt mit 87 gestorben

Der Schweizer war überzeugter Europäer. Und er war einer, der seinen Schweizer Landsleuten auch ins Gewissen reden konnte. Höchst erfolgreich waren seine amüsanten Literaturbetrachtungen.

22.04.2025

Schriftsteller Jürgen Becker gestorben
Lyrik und Prosa

Schriftsteller Jürgen Becker gestorben

Die Liste der Auszeichnungen, die er für sein literarisches Werk gewann, ist lang - ob Bremer Literaturpreis 1987, Peter-Huchel-Preis 1994 oder Georg-Büchner-Preis 2014. Nun ist der Lyriker gestorben.

10.11.2024

Chilenischer Schriftsteller Skármeta gestorben
Literatur

Chilenischer Schriftsteller Skármeta gestorben

Er galt als eine der führenden Figuren der chilenischen Literatur. Auch nach Deutschland hatte es ihn zweimal geführt. Nun ist Skármeta im Alter von 83 Jahren gestorben.

15.10.2024