«Schwarzwaldklinik»-Komponist Hans Hammerschmid ist tot

München (dpa) - Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie «Die Schwarzwaldklinik»: Nun ist der Komponist Hans Hammerschmid tot. Er sei am Samstagmorgen im Alter von 94 Jahren friedlich zu Hause gestorben, sagte seine Lebensgefährtin der Deutschen Presse-Agentur in München. «Am Sonntag davor saß er noch am Klavier.» Dabei spielte er einen berühmten Song aus dem Filmklassiker «Casablanca»: «As Time Goes By». Dieses Lied habe er besonders geliebt, sagte seine Lebensgefährtin. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» über den Tod des Musikers im Münchner Vorort Gräfelfing berichtet.