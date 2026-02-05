Königlicher Besuch

Schwedische Königin besucht nach ihr benannte Klinikstation

Königin Silvia ist zu Besuch in Flensburg. Sie besucht hier Einrichtungen, die mit Initiativen und langjährigen Engagements der schwedischen Monarchin zusammenhängen.

Die schwedische Königin ist für zwei Tage in Flensburg. Foto: Marcus Brandt/dpa
Die schwedische Königin ist für zwei Tage in Flensburg.

Flensburg (dpa) - Königin Silvia von Schweden ist zu Gast in Flensburg. Sie besucht bis Freitag zwei Einrichtungen, die mit ihrem Namen in Verbindung stehen. Am Donnerstagnachmittag besuchte sie das Malteser-Krankenhauses St. Franziskus und die Station Silvia - eine Spezialstation für Menschen mit Demenz, die gleichzeitig wegen einer anderen akuten Erkrankung einer Behandlung im Krankenhaus bedürfen. «Endlich, endlich bin ich in Flensburg», sagte die Königin. Sie freue sich sehr, die nach ihr benannte Station kennenlernen zu dürfen. 

Die schwedische Königin engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Demenz. 1996 wurde auf ihre Initiative die Stiftung «Silviahemmet» gegründet. Die Versorgung von Menschen mit Demenz bei höchstmöglicher Lebensqualität steht demnach im Vordergrund der Stiftung. Es sei ihr ein Herzensanliegen, Menschen mit Demenz verstärkt ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken, sagte die schwedische Königin in Flensburg. 

Station hat Versorgungslücke im Norden des Landes geschlossen

Die Station Silvia in Flensburg wurde 2015 eröffnet. Dem vorausgegangen waren viele Gespräche zwischen den Maltesern und der Stiftung «Silviahemmet», wie die Königin sagte. 

Die Station ergänzt das geriatrische Profil des Hauses um ein hoch spezialisiertes Angebot, sagte der Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation, Klaus Weil. Damit werde eine wichtige Versorgungslücke im nördlichen Schleswig‑Holstein geschlossen. Denn Menschen mit Demenz erleben Krankenhausaufenthalte oft als besonders belastend. So könnten hoher Zeitdruck und wechselnde Abläufe Überforderung, Angst oder Unruhe auslösen. Die Station Silvia setzt deshalb auf ein milieutherapeutisches Konzept, das Sicherheit und Orientierung ermöglicht.

Besuch des Childhood-Hauses am Freitag 

Am Freitag besucht die Königin das 2022 eröffnete Childhood-Haus von Pro Familia. Die Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben. Hinter der Einrichtung steht die World Childhood Foundation, die ebenfalls von der Königin gegründet wurde. Dieser Termin ist nicht öffentlich.

