US-Fernsehpreis

Serie «Hacks» stellt Nominierungsrekord bei Emmys auf

24 in einem Jahr: So viele Nominierungen wie «Hacks» bekam bei den Emmys noch keine Comedy-Serie. Auch bekannte Stars wie Steve Carell und Jamie Lee Curtis hoffen auf einen Preis.

Die Emmy-Awards sollen im September verliehen werden. (Archivbild) Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa
Die Emmy-Awards sollen im September verliehen werden. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Die Comedy-Serie «Hacks» hat bei den Nominierungen vom US-Fernsehpreis Emmy einen Rekord aufgestellt. Mit 24 Nominierungen erhielt sie so viele wie keine Produktion in der Kategorie zuvor und übertraf damit die bisherige Bestmarke von «The Bear» (Disney+) und «The Studio» (HBO). In Deutschland ist «Hacks» auf RTL+ zu sehen.

Außerdem können etwa Steve Carell für seine Rolle in «Rooster», Jamie Lee Curtis für ihre Rolle in «The Bear» und Michelle Pfeiffer für ihre Rolle in der Serie «Margo’s Got Money Troubles» auf Auszeichnungen hoffen. Auch Matthew Rhys ist für seine Rolle in «Widow's Bay» nominiert – die erste Staffel der Apple-TV-Serie fuhr auf Anhieb 19 Nominierungen ein. 

Die Nominierungen für die 78. Emmy-Awards wurden im Wolf Theatre von den Emmy-Preisträgern Liza Colón-Zayas («The Bear»), Jeff Hiller («Somebody Somewhere») sowie dem Vorsitzenden der Television Academy, Cris Abrego, bekanntgegeben. Der Fernsehpreis soll am 14. September verliehen werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hollywood feiert sich selbst: Emmy-Abräumer «The Studio»
Preisverleihung

Hollywood feiert sich selbst: Emmy-Abräumer «The Studio»

Überraschende Sieger und zwei politische Statements: Der US-Fernsehpreis hätte eine komplett gelungene Show werden können – wäre da nicht eine Idee gewesen, die sich als unglücklich herausstellte.

15.09.2025

«Severance» und «The White Lotus» bei Emmy-Favoriten vorne
US-Fernsehpreise

«Severance» und «The White Lotus» bei Emmy-Favoriten vorne

Gleich zwei Satiren über die moderne Arbeitswelt räumen bei den Nominierungen für den wichtigsten Fernsehpreis der Welt ab. Punkten können aber auch «The White Lotus» und ein Batman-Ableger.

15.07.2025

Feuer in Los Angeles - Jamie Lee Curtis will helfen
Eine Million Dollar Spende

Feuer in Los Angeles - Jamie Lee Curtis will helfen

Das Zuhause von Jamie Lee Curtis liegt im von der Feuerkatastrophe betroffenen Stadtteil Pacific Palisades. Nun kündigte sie Hilfe für die Betroffenen an.

10.01.2025

«Shogun» bricht Emmy-Rekord
TV-Preis

«Shogun» bricht Emmy-Rekord

Außergewöhnlich glamourös waren die diesjährigen Emmys nicht – aber sie endeten mit einer faustdicken Überraschung.

16.09.2024

Nominierungen

«Succession» und «The Last of Us» Favoriten bei den Emmys

«Succession» führt mit 27 die Liste der Nominierungen an, «The Last of Us» folgt mit 24. Außerdem dürfen sich «The White Lotus» und «Ted Lasso» Hoffnungen auf viele Auszeichnungen machen.

12.07.2023