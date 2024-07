Serien-Marathon für «Lindenstraße»-Fans

Köln (dpa) - Serien-Marathon mit Mutter Beimer & Co.: Fans der «Lindenstraße» können jetzt alle Höhen und Tiefen der früheren ARD-Kultserie noch einmal durchleben. Sämtliche 1758 Folgen sind nach WDR-Angaben nun im Stream bei ARD Plus verfügbar. Würde man alle Folgen am Stück rund um die Uhr schauen, ergäbe das umgerechnet etwa 37 Tage - vor allem bei schlechtem Wetter eine schöne Beschäftigung für die Sommerferien....