Fußball

Shakira, Madonna und BTS bei Halbzeitshow im WM-Finale

Erstmals wird es bei einem Endspiel einer Fußball-WM zwischen den Halbzeiten ein Showprogramm geben. Angekündigt sind Mega-Stars aus dem Pop-Geschäft.

Shakira wird bei der Halbzeitshow im WM-Finale auftreten. (Archivbild) Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Shakira wird bei der Halbzeitshow im WM-Finale auftreten. (Archivbild)

New York (dpa) - Ein Star-Aufgebot soll beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli auch für erstklassige Unterhaltung nach der ersten Hälfte sorgen. Die Pop-Ikonen Shakira (49) und Madonna (67) sowie die südkoreanische Band BTS werden bei der ersten Halbzeitshow in einem WM-Finale auftreten, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin. Mit der Show sollen auch bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

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«Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance zu zeigen, wie großartig all die verschiedenen Menschen sind», erklärte Martin der Figur Elmo aus der Kinderserie «Sesamstraße» in einem Video auf die Frage, was eine Halbzeitshow ist.

Shakira singt auch den WM-Song

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Das Endspiel wird im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York ausgetragen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die traditionellen Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten stets Mega-Stars auf.

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Die kolumbianische Sängerin Shakira steuert auch das offizielle Lied zur WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko bei. Zu Beginn des Songs «Dai Dai» läuft Shakira mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. An dem Song ist auch der nigerianische Musiker Burna Boy beteiligt. Vor zwei Jahren war Shakira bereits im Finale der Copa América in Miami während der Halbzeit aufgetreten.

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