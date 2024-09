Sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis stehen fest

Frankfurt/Main (dpa) - Vier Autorinnen und zwei Autoren sind in diesem Jahr in der engeren Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Nominiert sind Martina Hefter («Hey guten Morgen, wie geht es dir?»), Maren Kames («Hasenprosa»), Clemens Meyer («Die Projektoren»), Ronya Othmann («Vierundsiebzig»), Markus Thielemann («Von Norden rollt ein Donner») und Iris Wolff («Lichtungen»). Das geht aus der Shortlist hervor, die von der Jury in Frankfurt veröffentlicht wurde.