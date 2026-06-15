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Sie war Kate Tanner: «Alf»-Star Anne Schedeen ist tot

Schedeen spielte in der US-Sitcom «Alf» die Mutter der Tanner-Familie. Nun ist die US-Schauspielerin mit 77 Jahren gestorben. Von den Darstellerinnen und Darstellern der Familie lebt nur noch eine.

Anne Schedeen (ganz rechts im Bild) in ihrer Rolle als Kate Tanner. (Archivbild) Foto: NITRO/dpa
Anne Schedeen (ganz rechts im Bild) in ihrer Rolle als Kate Tanner. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Sie wurde in der Fernsehserie «Alf» als Kate Tanner berühmt - nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben. Der langjährige Agent der Schauspielerin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod berichtet. Sie beriefen sich auch auf einen Facebook-Post von Schedeens Familie auf dem Profil der Schauspielerin.

Anne Schedeen spielte in der erfolgreichen US-Sitcom die Mutter der Tanner-Familie. Diese nimmt den Außerirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in deren Garage kracht. Das Zottelmonster vom Planeten Melmac bringt das Leben der Tanners mächtig durcheinander, außerdem trachtet Alf (Außerirdische Lebensform) nach deren Kater Lucky, denn Katzen sind seine Lieblingsspeise.

Der zottelige Außerirdische wurde zum TV-Hit

Zu Alfs Markenzeichen zählten auch jede Menge freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz «Null Problemo!» legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch in Deutschland zum TV-Hit. 

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Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte. 2024 starb im Alter von nur 46 Jahren US-Schauspieler Benji Gregory, der in der Serie Tanner-Sohn Brian verkörperte. Max Wright (Wille Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016.

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