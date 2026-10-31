Kultsendung

So hält es Thomas Gottschalk mit «Wetten, dass...?»

Mit «Wetten, dass...?» wurde Thomas Gottschalk zum Kultmoderator. Nun versuchen sich die Brüder Kaulitz mit einer Neuauflage. Wie Gottschalk dazu steht und was ihn und seine Frau glücklich macht.

Karina Gottschalk verrät, ob sie sich mit Ehemann Thomas die Neuauflage von «Wetten, dass...?» anschauen wird. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Karina Gottschalk verrät, ob sie sich mit Ehemann Thomas die Neuauflage von «Wetten, dass...?» anschauen wird. (Archivbild)

Gräfelfing (dpa) - TV-Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden bei der Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow «Wetten, dass...?» mit Bill und Tom Kaulitz nicht vor dem Fernseher sitzen. «Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs», sagte Karina Gottschalk der Münchner «Abendzeitung». Die Kaulitz-Brüder wollen die Live-Show vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren.

Dabei hatte Gottschalk viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten deutschen Showmaster. Viele weltberühmte Stars waren bei ihm zu Gast und verfolgten - mehr oder weniger gespannt - die Wetten. Ob die Kaulitz-Brüder am 5. Dezember an die großen Erfolge seiner Ära anknüpfen können? Dazu wollte sich der 76-Jährige nicht äußern. «Das Schicksal von "Wetten, dass..?" liegt in den Händen des Publikums», sagte er der «Abendzeitung».

Der Entertainer hatte die Kultsendung jahrelang sehr erfolgreich moderiert. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Entertainer hatte die Kultsendung jahrelang sehr erfolgreich moderiert. (Archivbild)

«Alles picobello»

Das Ehepaar hatte ohnehin ganz andere Sorgen - vor allem die schwere Krebserkrankung, die Gottschalk vor rund einem Jahr bekanntgegeben hatte. Nun sind beide dankbar. «Wir haben großes Glück gehabt», zitiert die «Abendzeitung» Ehefrau Karina. Ihr Mann gelte mittlerweile als krebsfrei. «Wir sind so glücklich! Niemand muss sich im Moment Sorgen machen. Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der Letzte.» 

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Auch die äußeren Umstände seien nun endlich so, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Ihr Haus in Gräfelfing sei inzwischen umgebaut und renoviert, sagte Karina Gottschalk dem Blatt. «Mittlerweile ist alles auch fertig eingerichtet. Am Dienstag werden noch ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello.»

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