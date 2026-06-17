52 Wochen in Netflix-Top-Ten

So viele Abrufe zählen die «Demon Hunters» nach einem Jahr

Es ist der mit Abstand erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Jetzt ist der Animationshit «KPop Demon Hunters» ein Jahr online. Zum Jubiläum sind Sondervorführungen geplant.

Die Band Huntrix im Animationsfilm «KPop Demon Hunters». (Netflix-Handout) Foto: -/©2025 Netflix/dpa
Die Band Huntrix im Animationsfilm «KPop Demon Hunters». (Netflix-Handout)

Berlin (dpa) - Kein Film war bislang so lang am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes: Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer «KPop Demon Hunters» steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix und hat in dieser Zeit knapp 640 Millionen Abrufe gesammelt.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm wurde am 20. Juni 2025 bei Netflix veröffentlicht. Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit zwischen seinen Auftritten im Geheimen vor dämonischen Mächten. 

Film gewann zwei Oscars

Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong («Golden»)) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis «Best Song Written for Visual Media». 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Fan-Liebling aus dem Film ist ein großer blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen, der sabbert und meist dusselig dreinschaut.

«Der animierte Musikfilm ist der meistgesehene Netflix-Titel überhaupt und auf dem besten Weg, sich zum größten Franchise des Streamingdienstes zu entwickeln», teilte Netflix mit.

Jubiläumsvorführungen auch in Deutschland geplant

Am 20. Juni werde «KPop Demon Hunters» offiziell sein einjähriges Jubiläum feiern. Fans erhalten deshalb neue Gelegenheiten, in die Welt von Rumi, Mira und Zoey einzutauchen. 

Im Laufe der Woche sind Jubiläumsvorführungen geplant. Solche Kinoveranstaltungen soll es demnach nicht nur in den USA geben, sondern auch in Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Irland, Israel, den Niederlanden, Belgien, Polen, Norwegen, Schweden, Dänemark sowie Österreich und Deutschland.

Filmsong «Golden» seit 50 Wochen in den deutschen Charts

Der Song «Golden» aus «KPop Demon Hunters» war Deutschlands offizieller Sommerhit 2025. Neun Wochen stand er hierzulande auf Platz eins der Single-Charts. Er ist dort seit 50 Wochen platziert, zuletzt stand er auf Rang 16.

Das Animations-Musical wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet jedoch «nur» 325,1 Millionen Abrufe. 

In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix lediglich auf die ersten 91 Online-Tage. Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme. 

Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 52 Wochen zusammen, kommt man inzwischen eben auf rund 639,3 Millionen Abrufe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Netflix-Rekordfilm zählt schon mehr als 600 Millionen Abrufe
K-Pop-Band-Animationsfilm

Netflix-Rekordfilm zählt schon mehr als 600 Millionen Abrufe

«KPop Demon Hunters» ist der mit Abstand erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Bald ist er ein Jahr online und immer noch jede Woche in den Top Ten.

06.05.2026

Dämonen-Jägerinnen sind jetzt erfolgreichster Netflix-Film
«KPop Demon Hunters»

Dämonen-Jägerinnen sind jetzt erfolgreichster Netflix-Film

«KPop Demon Hunters» gelingt ein kleines Streamingwunder: Woche für Woche bleibt das Interesse an der Fantasy-Animation hoch. Nun setzt sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme.

26.08.2025

Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Girlgroup-Hit «Golden»

Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025

Im Animationsfilm «KPop Demon Hunters» wird der Song «Golden» ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.

20.08.2025

Dämonenjägerinnen knacken 200-Millionen-Marke
Netflix-Charts

Dämonenjägerinnen knacken 200-Millionen-Marke

Dass ein Animationsfilm und K-Pop-Musik gut funktionieren, ist mit dem bunten, schrägen, animierten Fantasy-Musical «KPop Demon Hunters» eine der medialen Erkenntnisse dieses Sommers.

20.08.2025

«KPop Demon Hunters»: Die Popkultur-Überraschung des Jahres
Weltweiter Netflix-Erfolg

«KPop Demon Hunters»: Die Popkultur-Überraschung des Jahres

Popsängerinnen mit Herzaugen jagen Dämonen: Ja, so was ist der beliebteste Netflix-Animationsfilm. Die Musik des Films erobert global die Charts. Was man zum Streaming-Hit des Sommers wissen sollte.

06.08.2025