Söders Tochter spricht in Doku-Serie über heftiges Mobbing

München (dpa) - Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt hat nach eigenen Angaben in der Schule heftiges Mobbing erlebt. «Kinder können bösartig sein und ich hab' die heftigste Form erlebt», sagt die 27-Jährige in der zweiten Folge der ProSieben-Doku-Serie «Born Famous - Fluch oder Segen». Sie sei geschlagen worden und habe sich dann Schienbeinschoner gekauft, damit die Schläge nicht so wehtun. «Die Demütigungen, was meine Seele durchgemacht hat, ist vom Allerfeinsten.»

In der Schule habe es oft Momente gegeben, «wo nicht klar war, wie das ausgeht», sagt ihr Vater, der bayerische Ministerpräsident, der gemeinsam mit seiner Tochter in der Show auftritt, sich darin zu Terminen oder einem gemeinsamen Mittagessen begleiten lässt. «Die Gloria hat keinen einfachen Weg hinter sich.»

Burkandt spricht über Magersucht

Auch von ihrer Magersucht, die sie bereits vor einiger Zeit öffentlich machte, berichtet die 27-Jährige: «Ich war so dumm in der Zeit, dass ich nichts gegessen habe.» Ihre Eltern und auch ihre Zieh-Großeltern, bei denen sie weitgehend aufgewachsen sei, weil ihre Mutter alleinerziehend und berufstätig war, hätten darunter sehr gelitten.

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In der Serie zeigt sich auch, dass die Beziehung zwischen Vater und Tochter nicht ganz unkompliziert zu sein scheint. Burkandt spricht zum Beispiel darüber, dass sie sich mehr Zeit mit ihrem vielbeschäftigten Vater wünscht, Söder macht klar, dass er den angestrebten Karriereweg seiner Tochter nicht ganz nachvollziehen kann. «Was Festes wär mir immer lieber», sagt er. «Immer ordentlich Geld verdienen, gute Rente bezahlen können.»

Komplizierte Vater-Tochter-Beziehung?

Aber: «Wenn ich mich jetzt über alles aufrege, was jeden Tag jemand sagt oder denkt oder macht - mei - dann wäre ich schon im Grab. Und deswegen versuche ich, darüber dann hinwegzugehen, aber wenn es was Lebensbedrohliches wäre, wenn sie krank wäre oder so - oder sie wär bei den Grünen oder bei der Linkspartei, das würde mich schon schocken.»

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