Sommerhit inklusive: Neues von Marianne Rosenberg

«This Is Me ... Now»

«This Is Me ... Now»

«Hit Me Hard and Soft»: Neues Album von Billie Eilish

«Hit Me Hard and Soft»: Neues Album von Billie Eilish

Neben dem Track «Bunter Planet» finden sich Songs wie «Liebe spüren» und «Keine Zeit» auf dem Album. Aber besungen wird weitaus mehr als die Liebe zwischen zwei Menschen. «Was zählt, ist der Moment, die gemeinsame Chemie, die gemeinsamen Emotionen - das ist mir sehr, sehr wichtig», beschreibt Rosenberg den Inhalt. Gemeint sei «die Schönheit in einem offenen Miteinander, in der Herkunft, Glaube, Alter».

Das neue Werk soll politisch ein Zeichen setzen - auch, weil die Zeiten gerade schwer seien, sagte die gebürtige West-Berlinerin. «Momentan sehe ich in der Gesellschaft Diskriminierung, Hassbotschaften, gegenseitige Ausgrenzung, in gewissen Formen Kriegstreiberei, also alles sehr aggressive Dinge, die die Liebe unter uns und das Mitgefühl nicht unbedingt fördern.» Ihr Glaube an die Rückkehr des Gemeinsamen könnte andere dazu verlocken, sie «als Träumerin zu bezeichnen», vermutet die Sängerin. «Dann sage ich es mit John Lennon: imagine.»