Spanische Kronprinzessin Leonor wird 18

Madrid (dpa) - Die spanische Kronprinzessin Leonor hat an ihrem 18. Geburtstag den Verfassungseid abgelegt. Sie leistete den Schwur am Dienstag im weißen Hosenanzug im Unterhaus des Parlaments in Madrid: «Ich schwöre, mein Amt gewissenhaft auszuüben, die Verfassung und die Gesetze zu wahren, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu achten und dem König die Treue zu halten.»

Nach der Vereidigungszeremonie erhielt die ältere der beiden Töchter von Felipe und Königin Letizia (51) von ihrem Vater im Königlichen Palast das Große Halsband des Ordens von Karl III., die höchste zivile Auszeichnung Spaniens. Bei dieser Gelegenheit bat Leonor die Bürger Spaniens um Vertrauen. «An diesem so wichtigen Tag bitte ich Sie, dass Sie mir vertrauen, so wie ich mein ganzes Vertrauen in unsere Zukunft, in die Zukunft Spaniens lege.» Der umstrittene Großvater von Leonor, der seit August 2020 in Abu Dhabi im Exil lebende Altkönig Juan Carlos (85), war laut Medien nur zur privaten Geburtstagsfeier abends im Madrider Pardo-Palast eingeladen.