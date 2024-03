Star-DJ David Guetta ist erneut Vater geworden

Berlin (dpa) - Der französische DJ David Guetta (56) und seine Partnerin Jessica Ledon sind Eltern geworden. «Love is in the air», schrieb das Paar zu einem Foto mit dem Nachwuchs. David Guetta schaut auf dem Bild stolz in die Kamera. Auch den Namen des Kindes gaben die frisch gebackenen Eltern dort bekannt: Cyan. Zu den vielen Gratulanten bei Instagram zählte unter anderem DJ-Kollege Tiësto.