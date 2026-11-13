«Star Wars»-Lichtschwert für Millionensumme versteigert

Berlin/Dallas (dpa) - Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für fast fünf Millionen US-Dollar (gut 4,4 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei der weltweit höchste jemals erzielte Wert für eine «Star Wars»-Requisite, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Zuvor hatte «Bild» berichtet.

In zwei Filmen führte der ikonische Bösewicht Darth Vader (gespielt von David Prowse) das Lichtschwert. Zu sehen war es demnach in «Das Imperium schlägt zurück» von 1980 und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» von 1983. Vorab hatte das Auktionshaus den Wert der Filmwaffe auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt.

Deutliche Gebrauchsspuren

Das Schwert weist laut dem Auktionshaus deutliche Gebrauchsspuren auf, etwa einen Riss am Mantel sowie Kratzer. Anhand der Spuren könne nachvollzogen werden, dass es in den beiden genannten Filmen zum Einsatz kam.

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