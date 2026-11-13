Berühmte Requisite

«Star Wars»-Lichtschwert für Millionensumme versteigert

Der Bösewicht Darth Vader führte in zwei Filmen der Weltraum-Saga genau dieses Lichtschwert. Nun ist es unter den Hammer gekommen - laut Auktionshaus für eine Rekordsumme.

Vorab hatte das Auktionshaus den Wert der Filmwaffe auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt. Foto: Uncredited/Heritage Auctions/AP/dpa
Vorab hatte das Auktionshaus den Wert der Filmwaffe auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt.

Berlin/Dallas (dpa) - Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für fast fünf Millionen US-Dollar (gut 4,4 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei der weltweit höchste jemals erzielte Wert für eine «Star Wars»-Requisite, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Zuvor hatte «Bild» berichtet.

In zwei Filmen führte der ikonische Bösewicht Darth Vader (gespielt von David Prowse) das Lichtschwert. Zu sehen war es demnach in «Das Imperium schlägt zurück» von 1980 und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» von 1983. Vorab hatte das Auktionshaus den Wert der Filmwaffe auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt. 

Deutliche Gebrauchsspuren

Das Schwert weist laut dem Auktionshaus deutliche Gebrauchsspuren auf, etwa einen Riss am Mantel sowie Kratzer. Anhand der Spuren könne nachvollzogen werden, dass es in den beiden genannten Filmen zum Einsatz kam. 

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«Star Wars» - geschaffen von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas - ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte. Der erste Film der Saga, «Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung», kam im Jahr 1977 in die Kinos. Anlässlich des 50. Jubiläums im kommenden Jahr sind besondere Aktionen für Fans geplant - so soll etwa die Urversion des Films in ausgewählten Kinos auch im Imax-70mm-Format zu sehen sein.

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