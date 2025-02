Stars im Wahlkampf: Hilft das oder schadet es eher?

Berlin (dpa) - Schon lange haben sich Stars aus Film und Fernsehen und Popmusik nicht mehr so stark in einen Wahlkampf eingebracht wie derzeit. Nachdem die CDU im Bundestag einen Antrag auf Zurückweisung von Asylsuchenden mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hatte, meldeten sich Hunderte Prominente in einer Erklärung zu Wort und kritisierten den «Pakt mit der AfD» als «historischen Tabubruch». Was bringt so ein Künstler-Protest?