Zukunft von Schlagersendung

Stefan Mross will weitermachen mit «Immer wieder sonntags»

In der vorletzten Ausgabe seiner Schlagersendung gibt sich der TV-Moderator kämpferisch. Er ist davon überzeugt, dass es mit seinem Format irgendwie weitergeht. Was er seinem Publikum gesagt hat.

Stefan Mross gibt sich kämpferisch. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Stefan Mross gibt sich kämpferisch. (Archivbild)

Rust (dpa) - Moderator Stefan Mross (50) entfacht Spekulationen, dass die Schlager-Sendung "Immer wieder sonntags" doch weitergeführt wird. In tiefstem Oberbayerisch sagte der Traunsteiner in der vorletzten geplanten Ausgabe seiner ARD-Live-Sendung: «Wenn Sie jetzt meinen, nach "Immer wieder sonntags" mache ich meine Füße in weißen Sand irgendwo in Griechenland mit einer Flasche Rotwein in der Hand, dann sind Sie ganz falsch dran. Weil wir machen weiter mit "Immer wieder sonntags" - das weiß ich!» Zu Beginn der Live-Sendung aus einem Freiluft-Studio in Rust bei Freiburg betonte er zudem: Am kommenden Sonntag sei nach der letzten Live-Sendung das Format «vielleicht erst mal Geschichte».

Die ARD hatte im März angekündigt, die seit rund 30 Jahren laufende Show nach diesem Jahr absetzen zu wollen und begründete das Aus mit Sparmaßnahmen. Das Geld solle einerseits eingespart und andererseits in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden. Zudem wollen sich ARD und SWR auf ein jüngeres und neueres Publikum fokussieren.

Mross im Frühjahr: «Natürlich habe ich Angst vor der Zukunft»

Seit 2005 moderierte der aus Traunstein in Bayern stammende Mross die Live-Show, von der seit Ende Mai die letzten 13 Folgen ausgestrahlt werden. Was seine Zukunft angeht, zeigte sich Mross im Frühjahr bedenklich, aber auch zuversichtlich. «Natürlich habe ich Angst vor der Zukunft. Darum habe ich immer einen Plan B gehabt.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Dem «Spiegel» sagte der 50-Jährige kürzlich zur Absetzung seiner Sendung: «Jetzt wird alles gegen die Wand gehauen, was erfolgreich ist. Ich kann's nicht erklären.» Aber er habe sich von Juli bis September 2027 den Kalender vorsichtshalber mal freigehalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie Mross das Aus für «Immer wieder sonntags» kommentiert
Letzte Staffel beginnt

Wie Mross das Aus für «Immer wieder sonntags» kommentiert

Stefan Mross nimmt Abschied von «Immer wieder sonntags» – warum er trotz Tränen gelassen bleibt und was Fans in den letzten Folgen erwartet.

31.05.2026

Beginn des Abschieds von «Immer wieder sonntags»
Letzte Staffel beginnt

Beginn des Abschieds von «Immer wieder sonntags»

Nach mehr als 30 Jahren geht die Schlagershow «Immer wieder sonntags» im Ersten in die letzte Runde. Für die finale Staffel werden wieder prominente Gäste erwartet.

31.05.2026

Stefan Mross zu Show-Absetzung: «Tränen geflossen»
«Immer wieder sonntags»

Stefan Mross zu Show-Absetzung: «Tränen geflossen»

Nach 21 Jahren mit ihm als Moderator der Schlagersendung «Immer wieder sonntags» ist Schluss. Nun äußert sich Stefan Mross zu Details der Absetzung seiner Sendung.

20.05.2026

ARD setzt «Immer wieder sonntags» mit Stefan Mross ab
Sparmaßnahme

ARD setzt «Immer wieder sonntags» mit Stefan Mross ab

Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen sparen. Den Rotstift setzt die ARD bei einer beliebten Volksmusik-Sendung an. Jahrzehnte geprägt hat sie Stefan Mross. Dabei verlief nicht alles skandalfrei.

20.03.2026

Mross nach Tod der Mutter: Ich danke euch von ganzem Herzen
«Immer wieder sonntags»

Mross nach Tod der Mutter: Ich danke euch von ganzem Herzen

Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun stand seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. In einem emotionalen Post bedankt sich der Moderator.

25.08.2025