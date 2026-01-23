Bild
Fernsehen

Stefan Raab bekommt eigene Live-Show zum Dschungelcamp

Das Dschungelcamp wird um einen Star reicher - wenn auch nicht in der Sendung selbst. Im Anschluss läuft künftig eine Spezial-Ausgabe der «Stefan Raab Show». Zudem gibt es dieses Jahr zwei Camps.

Stefan Raab wird das Dschungelcamp kommentieren. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Stefan Raab wird das Dschungelcamp kommentieren. (Archivbild)

Köln (dpa) - Stefan Raab wird in den kommenden Wochen in einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner «Stefan Raab Show» das Dschungelcamp satirisch kommentieren. Laut RTL sollen die sechs Live-Ausgaben mit Titel «Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach» am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der nächsten beiden Wochen jeweils um 23.30 Uhr beginnen.

Zudem gibt es in der 19. Staffel der Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» eine Neuerung: Die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen nicht zusammen in ein Camp, sondern werden auf zwei Wohnbereiche aufgeteilt, teilte RTL mit.

Zwei Camps treten gegeneinander an

Neben dem normalen Camp, in dem Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger unterkommen, gibt es dieses Jahr auch ein deutlich kleineres sogenanntes «Snake Rock»-Camp. Dort werden Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher nächtigen. Vor zehn Jahren gab laut RTL es schon einmal zwei verschiedenen Camps.

In der ersten Dschungelprüfung sollen die Teams gleich gegeneinander antreten. «Das Team, das dabei die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Camp muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen – und startet so mit einer deutlich schlechteren Ausgangslage», teilte der Sender mit.

Am heutigen Freitagabend (20.15 Uhr, RTL) startet die 19. Staffel des Dschungelcamps.

