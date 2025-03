Stefan Raab zeigt bei «Let's Dance» seine Tanzkünste

Köln (dpa) - Entertainer Stefan Raab (58) hat in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» überraschend das Tanzbein geschwungen. Der RTL-Moderator brachte in der Sendung am Freitagabend die Umschläge mit den Zuschauerstimmen ins Studio und legte einen kurzen Discofox hin. Auf die Frage, ob er im kommenden Jahr auf dem Parkett der Show zu sehen sein werde, sagte Raab: «Auf keinen Fall!» Tanzen sei ihm zu anstrengend geworden.