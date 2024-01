Steven Gätjen über Kulturszene: Müssen mehr unterstützen

Er kenne selbst Berufsmusikerinnen und -musiker, die in der Pandemie lange arbeitslos gewesen und vom Staat auch nicht unterstützt worden seien. «Und das ist etwas, vor allen Dingen in diesen Zeiten, was wir viel mehr unterstützen müssen», sagte Gätjen gestern am Rande des live gestreamten Benefiz-Konzerts «Channel Aid» in der Hamburger Elbphilharmonie, bei dem durch Klicks Spenden für soziale Projekte gesammelt wurden.