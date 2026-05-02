Stil, Skandal, Stoffe: Diese Modefilme prägten die Popkultur

Paris (dpa) - Mode im Film ist selten nur Kulisse. Sie ist Haltung und Statement – manchmal auch Tarnung. Sie entscheidet darüber, wer gesehen wird und wie. Filme über Mode erzählen deshalb nie nur von Kleidung, sondern immer auch von Identität, Macht und der Kunst der Selbstverwandlung. Diese Filme haben das Modekino geprägt:

«Der Teufel trägt Prada»

Als Chefredakteurin eines Modemagazins treibt Miranda Priestly (Meryl Streep) ihre junge Assistentin Andy (Anne Hathaway) an die Grenzen des Zumutbaren. Der Kultfilm des Amerikaners David Frankel, dessen Fortsetzung nun folgt, zeigt die Glamourwelt der Modeindustrie und den Preis, den man für ihren Zugang zahlt. Zwischen Assistenzstress und Couture-Krisen wird Mode hier zur Machtfrage: Wer bestimmt, was angesagt ist – und zu welchem Preis? Bei Disney+ im Abo enthalten, bei weiteren Diensten leihbar.

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«Prêt-à-Porter»

In Paris versammelt sich die internationale Modewelt zur Fashion Week: Designer, Models, Stars, Journalisten und Strippenzieher treffen aufeinander, während Kameras den Glanz der Laufstege einfangen. Doch hinter der glitzernden Fassade von «Prêt-à-Porter» des Amerikaners Robert Altman geht es weniger um Stil als um Macht, Einfluss und Intrigen. Bei mehreren Streamingdiensten leihbar.

Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa In «The House of Gucci» endet eine glamouröse Liebesgeschichte in einem erbitterten Machtkampf - mit Lady Gaga und Adam Driver in den Hauptrollen. (Archivbild)

«House of Gucci»

Mailand, 1970: Der Gucci-Erbe Maurizio Gucci (Adam Driver) verliebt sich in die ehrgeizige Patrizia Reggiani (Lady Gaga) und heiratet sie gegen den Willen seiner Familie. Was bei dem britischen Regisseur Ridley Scott als glamouröse Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich schnell zu einem erbitterten Machtkampf im Inneren der Mode-Dynastie. Mit dem Zerfall der Ehe eskaliert der Konflikt, bis Maurizio schließlich ermordet aufgefunden wird. Online zum Beispiel bei Prime Video im Abo enthalten und bei weiteren Diensten leihbar.

«Zoolander»

Der Film ist eine Satire des amerikanischen Regisseurs und Schauspielers Ben Stiller, der darin auch selbst das gefeierte Topmodel Derek Zoolander spielt. Dessen Karriere gerät durch den aufstrebenden Rivalen Hansel (Owen Wilson) ins Wanken. Als er sich bereits aus der Modewelt zurückziehen will, lockt ihn der exzentrische Designer Mugatu (Will Ferrell) mit einem neuen Job zurück ins Rampenlicht. Dabei gerät Derek ungewollt in eine absurde Verschwörung mit weltpolitischen Dimensionen. Online unter anderem bei Joyn+ und Prime Video im Abo enthalten, bei weiteren Diensten leihbar.

Foto: picture alliance / dpa Der Film «The Neon Demon» zeigt die Modebranche als kaltes, gnadenloses System, in dem Ästhetik in Obsession umschlägt. (Archivbild)

«The Neon Demon»

Der Thriller des Dänen Nicolas Winding Refn spielt in der Modewelt von Los Angeles und erzählt die Geschichte der jungen Jesse, die als Model Karriere machen will. Ihre außergewöhnliche Schönheit sorgt schnell für Aufmerksamkeit – und Neid in einer Branche, die stark von Konkurrenz, Jugend und Perfektionsdruck geprägt ist. Im Laufe der Handlung wird die Modewelt als kaltes, fast schon grausames System gezeigt, in dem Schönheit zur Ware und Rivalität existenziell wird. Bei mehreren Streamingdiensten zum Leihen.

«Coco Before Chanel»

In der Filmbiografie beleuchtet die französisch-luxemburgische Regisseurin Anne Fontaine die frühen Jahre der späteren Modeikone Coco Chanel. Aus einfachen Verhältnissen stammend, entwickelt sich die willensstarke Gabrielle «Coco» Chanel (Audrey Tautou) Schritt für Schritt zu einer Frau, die die Modewelt grundlegend verändern wird. Statt Glamour stehen Entbehrung, Unabhängigkeit und ein unbeirrbarer Wille im Mittelpunkt. Das Porträt zeichnet eine Frau, die Konventionen hinter sich lässt und den Grundstein für ein neues Verständnis von Stil, Weiblichkeit und Freiheit legt. Bei vielen Streamingdiensten zum Leihen.

«Yves Saint Laurent»

Der französische Regisseur Jalil Lespert erzählt die frühe Karriere des berühmten Modeschöpfers und seine enge Beziehung zu Pierre Bergé. Der Film zeigt Yves Saint Laurent (Pierre Niney) als sensiblen, von Zweifeln geprägten Künstler, der sich ganz der Mode verschreibt. In Bergé (Guillaume Gallienne) findet er Liebe und Rückhalt zugleich – ihre Beziehung wird zum emotionalen Zentrum dieses Biopics über Kreativität, Druck und den Aufstieg einer Modelegende. Online unter anderem bei ARD Plus und zum Leihen auf weiteren Diensten verfügbar.

«Der seidene Faden»