Todesfall

«Stimme Bollywoods»: Indische Sängerin Bhosle gestorben

Asha Bhosle sang mehr als 12.500 Lieder in vielen Sprachen – und blieb trotzdem oft unsichtbar. Was sie zur Legende machte und Indiens Premierminister Modi über ihr Vermächtnis sagt.

Die indische Sängerin Asha Bhosle haben viele schon gehört - sie lieh Bollywood-Schauspielerinnen ihre Singstimme. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa
Die indische Sängerin Asha Bhosle haben viele schon gehört - sie lieh Bollywood-Schauspielerinnen ihre Singstimme.

Neu-Delhi (dpa) - Die indische Sängerin Asha Bhosle, die in ihrer Heimat als «Stimme Bollywoods» bezeichnet wurde, ist tot. Ihr Sohn Anand Bhosle bestätigte den Tod vor Journalisten in Mumbai. Seine Mutter sei heute gestorben, wurde er vom indischen Sender NDTV zitiert. 

Ministerpräsident Narendra Modi würdigte sie in den sozialen Medien als «eine der bekanntesten und vielseitigsten Sängerinnen Indiens», die das kulturelle Erbe des Landes bereichert habe. 

Sie lieh vielen Bollywood-Stars ihre Singstimme

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Die 1933 geborene Bhosle wurde 92 Jahre alt. Die Sängerin starb in einem Krankenhaus in Mumbai infolge eines Multiorganversagens, wie die Zeitung «The Hindu» und andere einheimische Medien unter Berufung auf Klinikpersonal berichteten. Sie wurde demnach Samstagnacht wegen einer schweren Infektion ins Krankenhaus gebracht.

In ihrer jahrzehntelangen Karriere sang Bhosle Tausende von Liedern für Film-Soundtracks ein, ohne selbst auf der Leinwand zu erscheinen - ihren ersten Filmsong bereits 1943 im Kindesalter, heißt es in Berichten. Unter anderem verlieh sie Schauspielerinnen in unzähligen Bollywood-Filmen ihre Singstimme. Daneben nahm sie auch Platten mit anderen Musikern in verschiedenen Musikstilen auf und gab Konzerte. 

Im Guinness-Buch der Weltrekorde

Bhosle hat Berichten zufolge mehr als 12.500 Lieder in verschiedenen Sprachen aufgenommen. Im Oktober 2011 wurde Bhose ins Guinness-Buch der Weltrekorde als Vokalistin mit den meisten Aufnahmen aufgenommen. Damals hieß es, sie habe bis zu 11.000 Stücke als Solistin oder in verschiedener Besetzung aufgenommen.

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