Gesellschaft

Stone beim «Schaumrollenkönig» - Auftritt vor dem Opernball

Mit dem Erotikthriller «Basis Instinct» gelang Sharon Stone der Durchbruch. Es folgte eine wechselvolle Karriere. Jetzt besucht sie den Opernball und sucht einen Platz zum Leben in Europa.

Stone wird am Opernball eine Valentino-Robe tragen. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa
Stone wird am Opernball eine Valentino-Robe tragen.

St. Willibald (dpa) - US-Star Sharon Stone ist zwei Tage vor ihrem Auftritt beim Wiener Opernball in die rosarote Firmen-Welt ihres Gastgebers eingetaucht. Der 63-jährige Karl Guschlbauer, der sich selbst «Schaumrollenkönig» nennt, hatte Stone in sein Süßwarenunternehmen in die österreichische Provinz nach St. Willibald gebeten. Die 67 Jahre alte Stone, die mit dem Erotikthriller «Basic Instinct» international bekannt wurde, passe wunderbar zu seinen Produkten, fand Guschlbauer. «Sie ist eine süße Verführung», sagte er.

Eine sichtlich gut aufgelegte Stone bekannte sich allerdings nur in Maßen zu Süßem. Täglich ein wenig dunkle Schokolade, ja, aber das wäre es auch schon. Mit Blick auf den Opernball verriet sie, dass sie ein Kleid tragen werde, das einst Star-Designer Valentino für sie kreiert habe.

Auf Fragen von Journalisten bekannte sich die auch gesellschaftspolitisch engagierte Schauspielerin zu Auswanderungs-Gedanken aus den USA. Es sei eine komplizierte Zeit, meinte sie zur aktuellen Lage. «Ich suche jedenfalls nach einem Ort außerhalb», sagte sie und nannte etwa Frankreich.

Unternehmer will der neue Lugner werden

Der Unternehmer Guschlbauer hat Stone zum Opernball am Donnerstag eingeladen. Der gemeinsame Auftritt soll der Auftakt für seine Rolle als selbst ernannter Nachfolger des Gesellschaftslöwen Richard «Mörtel» Lugner sein. «Ich bin der neue Lugner, aber anders», sagte der Unternehmer der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Pressekonferenz. Der 2024 gestorbene Lugner beherrschte mit Begleiterinnen wie Jane Fonda und Kim Kardashian jahrzehntelang die Schlagzeilen beim Opernball - und machte damit auch Werbung für sein Einkaufszentrum.

Guschlbauer hat sein Unternehmen mit dem pinken Firmen-Enblem vor 40 Jahren auf der grünen Wiese in der österreichischen Provinz gegründet.

