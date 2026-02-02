Streaming-Highlights im Februar

Köln (dpa) - Im Februar präsentieren die Filmfestspiele in Berlin die neuesten Filme und Serien. Aber auch abseits des Berlinale-Glamours kommen Fans im Februar auf ihre Kosten - bei den diversen Streamingdiensten. Eine Auswahl:

«Muppet»-Jubiläum mit neuem Special

50 Jahre nach der ersten Folge kommt «Die Muppet Show» wieder. Kermit, Miss Piggy und Co. stehen für das 30-minütige Special wieder auf der Bühne des originalen Muppet-Theaters. Es gibt Musik und Comedy, unter anderem mit Sängerin Sabrina Carpenter. Das Comeback der «Muppet Show» - auch mit den mürrischen Opas Statler und Waldorf - ab dem 4. Februar bei Disney+.

Schlitzohr und Schnüffler: Bastian Pastewka auf Mörderjagd

Bastian Pastewka spielt die Hauptrolle in der Krimi-Komödie «Fabian und die mörderische Hochzeit». Trickbetrüger Fabian mischt sich unter eine Hochzeit - auf der Suche nach einer millionenschweren Statue. Als Polizist getarnt versucht er auch, einen Mord aufzuklären. Die Suche nach der Venus und einem Mörder: «Fabian und die mörderische Hochzeit» mit Bastian Pastewka, ab dem 6. Februar bei Prime Video.

Eine heiße Liebe auf dem Eis

Es ist wohl eine der größten Serien-Überraschungen der vergangenen Jahre: Eine schwule Eishockey-Romanze hat in den USA und Kanada für großes Aufsehen gesorgt. Nun läuft «Heated Rivalry» endlich auch in Deutschland an. Der russische Profi Ilya und sein kanadischer Kontrahent Shane verbindet eine Rivalität auf dem Eis - und eine heiße Verbindung im Bett. Die sechs Folgen laufen wöchentlich ab dem 6. Februar auf HBO Max - passend zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Das Finale der Serie ist dann ab 13. März verfügbar.

Vom Bank-Azubi zum Bankräuber

In der Gangster-Serie «Banksters» wird Bank-Azubi Yusuf verhaftet - wegen mehrfachen Bankraubs Aber wer hat Yusuf verpfiffen? Und wer waren seine Mittäter? Die Macher von «4 Blocks» stecken hinter der ersten deutschen HBO-Serie über Freundschaft und Verrat. Die sechs Folgen von «Banksters» laufen ab dem 20. Februar wöchentlich auf HBO Max.