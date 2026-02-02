Filme und Serien

Streaming-Highlights im Februar

Kermit und Miss Piggy feiern Comeback, Pastewka ermittelt undercover und auf dem Eis knistert’s: Was die Streamingdienste im Februar alles an Überraschungen bieten.

Zu den Streaming-Highlights im Februar gehört auch Miss Piggy, die natürlich beim Disney+-Special zum 50. Geburtstag der «Muppet Show» dabei ist. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Zu den Streaming-Highlights im Februar gehört auch Miss Piggy, die natürlich beim Disney+-Special zum 50. Geburtstag der «Muppet Show» dabei ist. (Archivbild)

Köln (dpa) - Im Februar präsentieren die Filmfestspiele in Berlin die neuesten Filme und Serien. Aber auch abseits des Berlinale-Glamours kommen Fans im Februar auf ihre Kosten - bei den diversen Streamingdiensten. Eine Auswahl:

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Muppet»-Jubiläum mit neuem Special

50 Jahre nach der ersten Folge kommt «Die Muppet Show» wieder. Kermit, Miss Piggy und Co. stehen für das 30-minütige Special wieder auf der Bühne des originalen Muppet-Theaters. Es gibt Musik und Comedy, unter anderem mit Sängerin Sabrina Carpenter. Das Comeback der «Muppet Show» - auch mit den mürrischen Opas Statler und Waldorf - ab dem 4. Februar bei Disney+.

 

Schlitzohr und Schnüffler: Bastian Pastewka auf Mörderjagd

Bastian Pastewka spielt die Hauptrolle in der Krimi-Komödie «Fabian und die mörderische Hochzeit». Trickbetrüger Fabian mischt sich unter eine Hochzeit - auf der Suche nach einer millionenschweren Statue. Als Polizist getarnt versucht er auch, einen Mord aufzuklären. Die Suche nach der Venus und einem Mörder: «Fabian und die mörderische Hochzeit» mit Bastian Pastewka, ab dem 6. Februar bei Prime Video.

 

Eine heiße Liebe auf dem Eis

Es ist wohl eine der größten Serien-Überraschungen der vergangenen Jahre: Eine schwule Eishockey-Romanze hat in den USA und Kanada für großes Aufsehen gesorgt. Nun läuft «Heated Rivalry» endlich auch in Deutschland an. Der russische Profi Ilya und sein kanadischer Kontrahent Shane verbindet eine Rivalität auf dem Eis - und eine heiße Verbindung im Bett. Die sechs Folgen laufen wöchentlich ab dem 6. Februar auf HBO Max - passend zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Das Finale der Serie ist dann ab 13. März verfügbar.

 

Vom Bank-Azubi zum Bankräuber

In der Gangster-Serie «Banksters» wird Bank-Azubi Yusuf verhaftet - wegen mehrfachen Bankraubs Aber wer hat Yusuf verpfiffen? Und wer waren seine Mittäter? Die Macher von «4 Blocks» stecken hinter der ersten deutschen HBO-Serie über Freundschaft und Verrat. Die sechs Folgen von «Banksters» laufen ab dem 20. Februar wöchentlich auf HBO Max.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Liberale Muppet-Show: FDP-Größen liefern Comedy-Einlage
Dreikönigskundgebung

Liberale Muppet-Show: FDP-Größen liefern Comedy-Einlage

Dreikönig mal anders: FDP-Politiker spotten in bester Muppet-Manier von der Opernloge aus – und feuern dabei scharfe Sprüche aufeinander ab. Wer sein Fett noch wegkriegt.

06.01.2026

Schuhe von Miss Piggy versteigert - Andenken an Jim Henson
Auktion

Schuhe von Miss Piggy versteigert - Andenken an Jim Henson

Der US-Puppenspieler Jim Henson schuf Figuren wie Miss Piggy, das Krümelmonster und Kermit, der Frosch - und andere Publikumslieblinge. Nun wurden zahlreiche Stücke der Jim Henson Company versteigert.

27.11.2025

Pastewka und Engelke setzen gemeinsame Serie fort
Comedy-Traumpaar

Pastewka und Engelke setzen gemeinsame Serie fort

Fans der Comedy-Kombination aus Anke Engelke und Bastian Pastewka bekommen Nachschub: Ihre erste gemeinsame Serie «Perfekt Verpasst» wird weitererzählt. Es soll neue Folgen geben.

04.06.2025

Engelke, Emily, Götter: Das bringt der Streaming-Herbst
Netflix, Prime, Disney & Co

Engelke, Emily, Götter: Das bringt der Streaming-Herbst

Zu den Streaming-Highlights der kommenden Monate gehören: Jeff Goldblum als Zeus, neue Staffeln von «Emily in Paris» und «Squid Game» und eine Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka.

11.08.2024

Bastian Pastewka verletzte sich beim Dreh zu neuer Serie
Streaming

Bastian Pastewka verletzte sich beim Dreh zu neuer Serie

Fans erwarten die erste gemeinsame Serie von Anke Engelke und Bastian Pastewka mit Spannung. Auf dem Filmfest München wird schonmal verraten: Es gab vollen Körpereinsatz.

30.06.2024