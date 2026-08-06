Studenten-Oscar für Regisseur von deutscher Filmschule

Los Angeles/Ludwigsburg (dpa) - Der Schweizer Regisseur und Animator Matthias Strasser ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Absolvent des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg konnte den begehrten Preis mit seinem animierten Kurzfilm «The Panic Inside» holen. Die Oscar-Akademie in Los Angeles gab die Preisträger am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.

Demnach setzten sich 12 Filme in dem 53. Studenten-Wettbewerb durch. In diesem Jahr waren 2.972 Beiträge von knapp 900 Studieneinrichtungen aus aller Welt eingegangen. Die Trophäen für die Gewinner-Kurzfilme in insgesamt vier Kategorien werden am 14. September verliehen.

«The Panic Inside»

«The Panic Inside» erzählt laut Beschreibung der Hochschule «die Geschichte des chronischen People-Pleasers Jacob, der unter dem Druck ständiger Erwartungen zusammenbricht und in einer surrealen Zwischenwelt landet». Die 2D- und 3D-Animation mit Realfilm-Elementen ist knapp neun Minuten lang. Neben «The Panic Inside» gibt es in der Kurzfilm-Sparte Animation noch zwei weitere Gewinnerfilme von Hochschulen in Frankreich.

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Preise in Gold, Silber und Bronze

Für die jeweils drei Gewinnerfilme in den Sparten «Narrative/Erzählung», «Animation», «Dokumentation» und «Alternative/Experimental» bleibt es weiter spannend, denn erst bei der Verleihung im September wird die Reihenfolge der Preise - Gold, Silber oder Bronze - bekanntgegeben. Alle Preisträger können mit ihren Filmen auch in den Kurzfilm-Sparten beim Oscar-Wettbewerb 2027 antreten.

Gewöhnlich werden die Preise in Hollywood verliehen, doch in den vergangenen beiden Jahren fand die Gala in New York (2025) und in London (2024) statt. In diesem Jahr werden die Trophäen erstmals im Rahmen des International Film Festivals (TIFF) im kanadischen Toronto vergeben.

Deutsche Talente unter Gewinnern

Der Studenten-Oscar ist ein begehrter Nachwuchspreis. Im vorigen Jahr holte der deutsche Regisseur Tobias Eckerlin, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, mit seinem Kurzfilm «A Sparrow's Song» in der Kategorie Animation die Spitzen-Trophäe in Gold.

Sprungbrett nach Hollywood