Mutmaßliche Sexualdelikte

Tate-Brüder bleiben während Auslieferungsverfahren in Haft

Nach ihrer Festnahme in den USA sitzen die Influencer Andrew und Tristan Tate laut ihres Anwaltes in Einzelzellen. Gegen sie läuft ein Auslieferungsverfahren. Bis dahin müssen sie in Haft bleiben.

Die Tate-Brüder wurden auf Antrag der britischen Anklagebehörde in den USA festgenommen. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa
Die Tate-Brüder wurden auf Antrag der britischen Anklagebehörde in den USA festgenommen. (Archivbild)

Miami/London (dpa) - Die von der britischen Staatsanwaltschaft beschuldigten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) müssen auf Anordnung eines US-Gerichts während ihres Auslieferungsverfahrens in Haft bleiben. Richterin Lauren F. Louis lehnte einen entsprechenden Antrag der beiden Influencer ab, wie aus einem Dokument des Bundesgerichts in Florida hervorgeht. So hätten diese weder darlegen können, dass keine Fluchtgefahr bestehe und von ihnen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, noch dass besondere Umstände ihre Freilassung rechtfertigen würden.

Die für ihre frauenverachtenden Äußerungen bekannten Influencer waren im Juli auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen worden. Den beiden werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihr Anwalt Joseph McBride bezeichnete die Brüder als unschuldig und sieht in der Festnahme ein «Komplott». 

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Beide hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien, wo ebenfalls gegen sie ermittelt wird. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Menschen, vor allem Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.

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