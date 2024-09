Taylor Swift schreibt bei MTV Video Music Awards Geschichte

New York (dpa) - Vor jubelnden Fans schreibt Taylor Swift («Fortnight») Geschichte: sieben Preise räumt der Superstar bei der Vergabe MTV Video Music Awards ab, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres. Das gelang ihr mit dem Hit-Song «Fortnight» aus dem Album «The Tortured Poets Department», für den sie Rapper Post Malone an Bord holte.