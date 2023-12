Taylor Swift: So feierte sie ihren Geburtstag

New York (dpa) - Popstar Taylor Swift ist an der Seite einiger prominenter Freundinnen und Freunde ins neue Lebensjahr gestartet. «Kann nicht glauben, dass sich dieses Jahr wirklich ereignet hat?», schrieb die nun 34-Jährige auf Instagram.

Die Grammy-Gewinnerin hat am 13. Dezember Geburtstag. Ihr Freund, NFL-Profi Travis Kelce (34) ist auf den Fotos nicht zu sehen. Laut dem «People»-Magazin trainierte der Football-Star der Kansas City Chiefs an dem Tag in Kansas City mit seinem Team, während Swift in New York feierte.