Taylor Swift über Freundschaft: Verbindung bleibt bestehen

Berlin (dpa) - Echte Freundschaften halten auch dann, wenn man sich mal längere Zeit aus den Augen verliert - das weiß auch Superstar Taylor Swift. «Selbst wenn man sich irgendwann aus den Augen verliert, wenn der Kontakt mal enger und mal weniger eng ist, bleibt diese Verbindung bestehen», sagte die 36-Jährige im Interview mit der «Bunten». Wenn ein Mensch einem einmal wirklich etwas bedeutet habe, dann könne er das auch immer wieder tun. Swift ist bekannt für ihre Songtexte, in denen es oft auch um das Thema Freundschaft geht.

«Manchmal wird einem das erst viel später bewusst. Oder jemand taucht plötzlich wieder im eigenen Leben auf», sagte der US-Popstar weiter. Auf die Frage, warum sie das Thema Freundschaft so sehr bewege, sagte Swift, dass es wunderschön sei, jemanden zu finden, der genauso verrückt sei wie man selbst.

Swift sprach auch über die tiefe Freundschaft mit ihrer Kindheitsfreundin Abigail Anderson, bei deren Hochzeit sie Trauzeugin war: «Als ich mit 14 Jahren nach

Nashville zog, war ich die Neue in der Schule. Ich wusste überhaupt nicht, mit

wem ich mich anfreunden sollte. Da gab es die coolen Mädchen, die netten Mädchen - und dann gab es Abigail!» Es sei schön, jemanden zu finden, bei dem man sich überhaupt nicht verstellen müsse, der einen mit all seinen verrückten Eigenheiten verstehe und genauso liebe, wie man wirklich ist. «Genau das habe ich damals mit Abigail gefunden.»