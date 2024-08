Terror bei Taylor an der Themse? London gibt sich entspannt

London (dpa) - Es soll der Höhepunkt einer Tour der Superlative werden, der fröhliche Abschluss eines Mega-Spektakels. Mit fünf Konzerten im Londoner Wembley-Stadion beendet Taylor Swift (34) den Europa-Teil ihrer Eras-Tour. Doch nach der Absage ihrer Shows in Wien wegen Terrorgefahr mischt sich in die Vorfreude auch oft die bange Frage: Geht in der britischen Hauptstadt alles gut? Fast eine halbe Million «Swifties», wie die Fans der US-Sängerin genannt werden, wollen die fünf Auftritte besuchen.

Die österreichische Polizei hatte kurz vor dem ersten Live-Konzert in Wien ein Komplott für einen mutmaßlich islamistischen Anschlag auf die Veranstaltung aufgedeckt. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Ein 19-Jähriger legte ein Geständnis ab - demnach wollte er ein Blutbad unter den «Swifties» vor dem Stadion in Wien anrichten -, am Sonntag folgte die Wende: Der junge Mann bestreitet die Vorwürfe nun vollständig.

Scotland Yard sieht bislang keine Terrorgefahr

Geht die Terrorangst auch bei Taylor an der Themse um? Davon ist in London keine Rede. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass die von den österreichischen Behörden untersuchten Angelegenheiten Auswirkungen auf bevorstehende Veranstaltungen hier in London haben werden», teilte die Metropolitan Police auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Scotland Yard arbeite eng mit den Sicherheitsteams der Veranstalter und anderen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass es angemessene Sicherheits- und Überwachungspläne gebe. Zudem werde man alle neuen Informationen sorgfältig überprüfen, hieß es weiter.

Die britische Polizei-Staatssekretärin Diana Johnson hatte zuvor angekündigt, die Londoner Polizei werde alle Erkenntnisse bewerten und bei jedem Ereignis im Land eine Risikoabwägung treffen.

Lehren aus dem Anschlag in Manchester gezogen

Londons Bürgermeister Sadiq Khan bemüht sich, die Sorgen zu beschwichtigen. Dem Sender Sky News sagte er, London freue sich darauf, Taylor Swift wieder willkommen zu heißen.

Der Superstar war bereits zum Auftakt der Eras-Tour drei Mal in Wembley aufgetreten. Die Stadt war im absoluten Swift-Taumel. So wurde eine Taylor-Karte der «Tube», der Londoner U-Bahn, veröffentlicht: Dort war jede Linie nach einem anderen Album benannt und in den passenden Farben gezeichnet.

Stationen wurden nach Liedern wie «I Knew You Were Trouble» und «All Too Well» benannt. Das königliche Musikkorps spielte beim Wachwechsel vor dem Buckingham-Palast eine Version von Swifts Hit «Shake It Off» - der offizielle X-Account der Royal Family postete ein Video.

Die britische Hauptstadt sei eine internationale Stadt, die regelmäßig große Veranstaltungen ausrichte, betonte Bürgermeister Khan. «Wir haben große Erfahrung in der Überwachung dieser Veranstaltungen, wir sind niemals nachlässig.»

Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa Londons Bürgermeister Sadiq Khan sieht die britische Hauptstadt gerüstet. (Archivbild)

London hat nach Khans Aussage zudem viele Lehren aus dem Bombenattentat auf ein Konzert in der Manchester Arena im Jahr 2017 gezogen. Damals hatte ein islamistischer Attentäter bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

Zuletzt war die britische Polizei nicht nur in London wegen rechtsradikaler Randale im Großeinsatz. In zahlreichen Städten kam es zu schweren Krawallen, Hunderte wurden festgenommen. Vorausgegangen war eine Messerattacke auf einen Taylor-Swift-Tanzkurs für Grundschüler in der nordwestenglischen Stadt Southport. Drei Mädchen wurden getötet. Anders als von den rechtsradikalen Randalierern behauptet, ist der Verdächtige kein muslimischer Migrant, sondern wurde als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren.

Von konkreten Maßnahmen, um die Sicherheit rund um die Konzerte in London zu erhöhen, war zunächst nichts bekannt. Auf der Webseite des Wembley-Stadions war zu lesen, wer kein Ticket habe, solle nicht anreisen. «Niemand darf vor einem Eingang stehen oder auf den olympischen Stufen vor dem Stadion.» Doch diesen Hinweis gab es laut einem Bericht des «Time»-Magazins bereits im Juni vor den ersten Auftritten von Swift in London.

Angeblich erhöhtes Angebot an Karten zum Weiterverkauf

Ob sich eine erhebliche Zahl von «Swifties» aus Sorge vor einem Anschlag von einem unvergesslichen Abend mit ihrem Idol abhalten lassen wird, ist ungewiss. Die britische Zeitung «Independent» berichtete zwar, es habe nach den Absagen in Wien einen Anstieg an verfügbaren Swift-Konzertkarten auf einer Webseite zum Weiterverkauf von Tickets gegeben. Doch ob das tatsächlich der Fall war und ob es mit besorgten Fans zu tun hatte, die aus Angst vor einem Anschlag lieber verzichten wollten, ließ sich nicht zweifelsfrei bestätigen.