«The Masked Singer»: Ben Zucker und Edvardsson sind enthüllt

Köln (dpa) - Schlagersänger Ben Zucker und «Let's Dance»-Tänzerin Isabel Edvardsson sind als erste Promis in der neuen Staffel der ProSieben-Show «The Masked Singer» enttarnt worden. Zucker steckte in einer Art Michelin-Männchen-Kostüm aus voluminöser Luftpolsterfolie. Edvardsson hatte sich als Hundedame maskiert. Ihr Charakter trug den Namen «Emily Wau» und hatte - so die fiktive Hintergrundgeschichte - eine Vorliebe für hochwertige Mode. Beide bekamen nach ihren Auftritten aber zu wenige Stimmen und mussten daher ihre wahre Identität preisgeben.

Vor der Enttarnung der beiden Unglückseligen herrschte im TV-Studio allerdings große Ratlosigkeit, wer unter den Masken stecken könnte. Vor allem das Luftpolstermännchen «Bubble», in dem Zucker steckte, ließ die Köpfe rauchen. Der Schlagersänger ist eigentlich für seine dunkle, rauchige Reibeisenstimme bekannt - aus Verwirrgründen sang er bei «The Masked Singer» aber bewusst in der Kopfstimme. Überdies gab er Indizien, die mehr verwirrten als zum Ziel führten.

Er sei zum Beispiel «Wasserträger» für die Musiker der Country-Band The BossHoss gewesen, ließ «Bubble» wissen. Die beiden BossHoss-Musiker Alec Völkel und Sascha Vollmer saßen im Rateteam der Show und gingen fieberhaft Bekanntschaften durch, die ihnen womöglich mal Wasser gereicht hatten. «Ich weiß, dass Mark Forster uns mal Zigaretten geholt hat bei der "Kurt Krömer Show"», erinnerte sich Alec Völkel. Da sei der noch Praktikant gewesen. «Aber da waren nicht Getränke!»

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Die Masken waren groß, die Trefferquote des Rateteams eher klein

Nach der Enttarnung löste Zucker das Rätsel endlich auf: Er habe einige Jahre in einem Restaurant im Prenzlauer Berg gekellnert - und dort habe The BossHoss oft gegessen. Der Ärger der Musiker war groß, das nicht erkannt zu haben. In ihrer Ratlosigkeit hatten sie auf Ex-Boxer Henry Maske unter «Bubble» getippt («Maske und Henry Maske passt einfach»). Verona Pooth und Chris Tall, ebenfalls Teil des Rateteams, tippten auf Kai Pflaume (Pooth) oder den Reality-Star Calvin Kleinen (Tall).

Es war der Start der 13. Staffel von «The Masked Singer». Anders als in den Vorjahren wird die Show nicht mehr live ausgestrahlt. Wer rausfliegt, entscheidet daher nicht mehr das Fernsehpublikum per Live-Voting, sondern das Rateteam und das Publikum, das bei der Aufzeichnung in Köln dabei war.

Moderator Matthias Opdenhövel versprach zum Start, dass «nationale und internationale Superstars» unter den Masken stecken würden. «Wir haben 65 goldene Schallplatten, wir haben 155-mal Platin, wir haben 39 Goldmedaillen, wir haben Deutsche Meister, Europameister, Weltmeister, Gewinner von Comedypreis, Goldener Henne, Goldene Kamera», zählte er auf. Im Kandidatenkreis sei mehr Gold vertreten, als «Dagobert Duck jemals besessen hat».

Bei «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht.