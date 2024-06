Theaterregisseur: «1984» ist der Roman unserer Zeit

London (dpa) - George Orwells Roman «1984» ist nach Meinung des Theaterregisseurs Luk Perceval auch 75 Jahre nach seinem Erscheinen noch aktuell. Orwell erzählt darin von einem totalitären Überwachungsstaat. Perceval musste das Buch in der Schulzeit lesen. Damals habe er es eher als Science-Fiction-Story empfunden, was ihn als Jugendlichen nicht besonders beschäftigt habe, sagte Perceval der Deutschen Presse-Agentur.

Geändert habe sich das, als er vor zwei Jahren in Berlin gewesen sei und der Ukrainekrieg angefangen habe. «Und man in der Stadt so eine große Unsicherheit gespürt hat unter den Leuten», sagte Perceval, der Orwells Geschichte am Berliner Ensemble inszeniert hat.