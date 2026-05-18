Bühne

Theatertreffen schafft Frauenquote wieder ab

Die neue Jury will für das Theatertreffen 2027 und 2028 wieder ohne Frauenquote auswählen. Was das Gremium zu diesem Schritt bewogen hat und wie die Debatte weitergehen soll.

Für das Theatertreffen werden jährlich die «zehn bemerkenswertesten Inszenierungen» nach Berlin eingeladen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Für das Theatertreffen werden jährlich die «zehn bemerkenswertesten Inszenierungen» nach Berlin eingeladen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das Berliner Theatertreffen verzichtet in den nächsten beiden Jahren auf die Frauenquote. Für das Bühnenfestival werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Seit 2020 galt dabei, dass mindestens die Hälfte von Frauen oder überwiegend weiblichen Kollektiven stammen muss.

«Die neue Jury hat sich nach ausgiebiger Beratung entschieden, für die Festivalausgaben 2027 und 2028 ohne Frauenquote zu sichten und einzuladen», teilte das Festival zum Abschluss des diesjährigen Theatertreffens am Sonntagabend mit. Mehrere Medien berichteten darüber.

Zwei Jurymitglieder erklärten in der Zeitung «Welt» und auf dem Kritikerportal «Nachtkritik», was ihrer Meinung nach für die Entscheidung spricht. Der Anteil von Regisseurinnen im Theater sei zum Beispiel gestiegen, außerdem gebe es non-binäre Regieführende. Eine Quote bedeute immer auch, dass bei der Juryauswahl eben doch ein weiteres Kriterium zähle. Und brauche es dann nicht auch Quoten für andere Eigenschaften?

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Jurymitglied: «Uneingeschränkt das künstlerisch Bemerkenswerte»

«Es wird im nächsten Jahr wieder uneingeschränkt um das künstlerisch Bemerkenswerte gehen, egal von wem», schrieb Jurymitglied Jakob Hayner in der «Welt». «Und es wird darum gehen, genauer hinzuschauen, was aus Sicht der Kritik im Betrieb für wen gut oder schlecht läuft.»

Denn beim nächsten Theatertreffen werde die Jury «ihre Beobachtungen und Sichtungserfahrungen zu strukturellen Ungleichheiten» mit der Öffentlichkeit teilen, teilte das Festival mit. Die Frauenquote war 2019 eingeführt worden für die Festivalausgaben 2020 und 2021. Für jedes weitere Jahr sei sie dann von der jeweils amtierenden Jury neu beraten und beschlossen worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jurymitglieder: «Entsetzen» über Einmischung Weimers
Kulturförderung

Jurymitglieder: «Entsetzen» über Einmischung Weimers

Oft entscheiden in Deutschland Jurys über die Vergabe von Fördergeldern und Preisen in der Kultur. Einige Juroren der Stiftung Kunstfonds melden sich mit Kritik am Kulturstaatsminister zu Wort.

14.04.2026

Kritikerumfrage: Magdeburg ist Theater des Jahres
Bühnen

Kritikerumfrage: Magdeburg ist Theater des Jahres

Überraschung im Fachmagazin «Theater heute»: Kritikerinnen und Kritiker küren das Schauspiel Magdeburg zum Theater des Jahres. Was sie am Haus loben - und welche Highlights sie noch empfehlen.

28.08.2025

Blut, Gewalt, Sex: Was Triggerwarnungen am Theater bringen
Kultur

Blut, Gewalt, Sex: Was Triggerwarnungen am Theater bringen

Das Theatertreffen weist als eines der wichtigsten Bühnenfestivals in seinem Programm darauf hin, wenn es sensible Inhalte gibt. Viele Theater arbeiten mit solchen Warnungen. Das gefällt nicht allen.

19.04.2025

Theatertreffen

Das sind die zehn bemerkenswerten Inszenierungen

Vom «Herr der Ringe»-Stück bis zum Shakespeare-Klassiker: Eine Jury hat zehn Inszenierungen für das Theatertreffen eingeladen. Hier ist die 10er-Auswahl des großen Bühnenfestivals für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

26.01.2024

Ilvesheim schafft die Glasfaser-Quote
Rhein-Neckar

Ilvesheim schafft die Glasfaser-Quote

Nach Laudenbach hat nun die nächste Kommune die Quote bei der Vorvermarktung erreicht. Frist läuft in Weinheim und Hemsbach noch bis zum 18. September.

08.08.2023